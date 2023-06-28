Samsung начнёт выпуск 2-нм чипов в 2025 году и расширит производство

Samsung Electronics планирует освоить 2-нм техпроцесс производства микрочипов к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление представителей компании на мероприятии для партнеров.

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На презентации в Калифорнии Samsung заявил о готовности компании использовать 2-нм технологию для выпуска процессоров смартфонов с 2025 года, а также искать другие сферы применения этого техпроцесса. Переход с 3-нм техпроцесса позволит повысить скорость переключения транзисторов на 12% и улучшит энергоэффективность на 25%.

По планам компании, к 2026 году 2-нм техпроцесс будет внедрён в сфере высокопроизводительных вычислений, а к 2027 году доберётся до автомобильной электроники. Как и планировалось, массовое производство 1,4-нм чипов будет освоено компанией с 2027 года.