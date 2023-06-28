В NASA рассказали о планах по добыче природных ресурсов на Луне

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может начать пробную добычу полезных ископаемых и других ресурсов на Луне к 2032 году. Об этом в среду заявил сотрудник ведомства, ракетостроитель Джеральд Сандерс, выступая на конференции по горной промышленности в австралийском Брисбене.

По его словам, сначала будет обеспечена добыча воды и кислорода, затем начнется разработка месторождений железа и редкоземельных металлов. НАСА намерено оценить потенциальный объем лунных ресурсов, включая энергию, воду и богатства лунного грунта, чтобы затем привлечь коммерческие инвестиции.

"Мы пытаемся инвестировать в этап разведки, оценить ресурсы, <...> чтобы внешние инвестиции имели смысл и могли привести к развитию производства", - цитирует Сандерса агентство Reuters.

В конце июня NASA направит тестовую буровую установку на Луну, а к 2032 году рассчитывает начать более масштабную добычу и создать на поверхности спутника Земли завод по переработке ископаемых. Ожидается, что первыми коммерческими клиентами станут частные космические компании, которые могли бы использовать лунные ресурсы для получения кислорода или топлива.

Австралийское космическое агентство также принимает участие в инициативе, участвуя в разработке полуавтономного лунохода, который соберет образцы реголита с лунной поверхности в рамках миссии NASA в 2026 году.