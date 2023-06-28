США задумались о введении новых ограничений на экспорт чипов в Китай
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов, которые нужны в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает газета Financial Times, таким образом Вашингтон планирует затруднить поступление на китайский рынок технологий, которые имеют и военное назначение.
Сейчас Министерство торговли США собирается обновить меры экспортного контроля. Введенные в октябре прошлого года уже не удовлетворяют властей, поскольку оказались неэффективными. При этом дополнительные ограничения могут затруднить поставки американских Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. в Китай.
Отметим, что сама компания Nvidia в таком случае может понести убытки. В прошлом году она предложила компаниям чипы A800 и H800 в качестве альтернативы высокопроизводительным полупроводниковым компонентам. Сейчас они стали самой важной технологией, которая поддерживает исследования и разработки в области ИИ. Новые ограничения могут коснуться и этих продуктов.
При этом исполнительный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуан в мае этого года признавал, что санкции бесполезны. По его словам, меры «связали руки» компании и подтолкнули Китай к разработке собственных чипов.