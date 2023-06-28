США задумались о введении новых ограничений на экспорт чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов, которые нужны в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает газета Financial Times, таким образом Вашингтон планирует затруднить поступление на китайский рынок технологий, которые имеют и военное назначение.

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Сейчас Министерство торговли США собирается обновить меры экспортного контроля. Введенные в октябре прошлого года уже не удовлетворяют властей, поскольку оказались неэффективными. При этом дополнительные ограничения могут затруднить поставки американских Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. в Китай.

Отметим, что сама компания Nvidia в таком случае может понести убытки. В прошлом году она предложила компаниям чипы A800 и H800 в качестве альтернативы высокопроизводительным полупроводниковым компонентам. Сейчас они стали самой важной технологией, которая поддерживает исследования и разработки в области ИИ. Новые ограничения могут коснуться и этих продуктов.