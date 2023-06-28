В России разработали линейку Wi-Fi-роутеров «Стрибог»

ПАО “Интелтех”, входящее в холдинг “Росэлектроника” госкорпорации “Ростех”, разработало линейку Wi-Fi-роутеров “Стрибог”.

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Отечественные Wi-Fi-роутеры могут заменить устройства от известных мировых брендов. В линейки роутеров “Стрибог” несколько устройств с интересными функциями:

Wi-Fi-роутер с функциями мини-компьютера; Wi-Fi-роутер с возможностью установки до 8 sim-карт.

Wi-Fi-роутер с функциями мини-компьютера можно напрямую подключить к монитору. Для полноценной работы роутер получил собственный процессор, оперативную память и внутренний накопитель. Также данный роутер можно использовать вместо ТВ-приставки, для этого устройство получило ИК-порт.

Wi-Fi-роутер с возможностью установки до 8 sim-карт позволяет использовать до 8 различных операторов сотовой связи. Данная функция позволяет добиться максимального качества сигнала. Роутер может применяться для организации подключения к интернету на удаленных объектах и в движении.