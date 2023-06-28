В России разработали линейку Wi-Fi-роутеров «Стрибог»

ПАО “Интелтех”, входящее в холдинг “Росэлектроника” госкорпорации “Ростех”, разработало линейку Wi-Fi-роутеров “Стрибог”.
Отечественные Wi-Fi-роутеры могут заменить устройства от известных мировых брендов. В линейки роутеров “Стрибог” несколько устройств с интересными функциями:
Wi-Fi-роутер с функциями мини-компьютера; Wi-Fi-роутер с возможностью установки до 8 sim-карт.
Wi-Fi-роутер с функциями мини-компьютера можно напрямую подключить к монитору. Для полноценной работы роутер получил собственный процессор, оперативную память и внутренний накопитель. Также данный роутер можно использовать вместо ТВ-приставки, для этого устройство получило ИК-порт.
Wi-Fi-роутер с возможностью установки до 8 sim-карт позволяет использовать до 8 различных операторов сотовой связи. Данная функция позволяет добиться максимального качества сигнала. Роутер может применяться для организации подключения к интернету на удаленных объектах и в движении.
Роутеры могут быть оснащены гигабитными портами LAN и WAN для подключения через Ethernet, портами USB 2.0 и USB 3.0, разъемами PCI-E и Mini PCI-E для подключения внешних модулей – например, видеокарт, звуковых карт, сетевых адаптеров, отметили в пресс-службе.