Россия будет осуществлять контрактное производство смартфонов российских брендов. Об этом сообщила газета «Ведомости».

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Представитель GS Group подтвердил, что холдинг планирует запустить первый в России ODM-завод (Original Design Manufacturer), который будет разрабатывать и собирать смартфоны российских компаний на заказ.

Кроме смартфонов также будет осуществляться сборка ноутбуков и планшетов, полный список устройств пока не разглашается, список заказчиков также держится в секрете. Планируется, что контрактное производство электроники начнется уже в конце текущего года. Базой производство устройств станет кластер «Технополис GS», который находится в городе Гусев (Калининградская область).