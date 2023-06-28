NASA заперла четырех добровольцев в смоделированной среде обитания на Марсе

Четырех добровольцев заперли в смоделированной среде обитания на Марсе, которую построили возле космического центра имени Линдона Джонсона в Техасе. Как сообщает NASA, накануне там стартовала миссия Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), которая продлится год и 13 дней.

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«Экипаж» обладает специализациями микробиолога, врача, бортинженера, медицинского работника, научного сотрудника и командира. Все они будут жить в моделированной среде площадью 158 квадратных метров, где столкнутся с ограничениями ресурсов, задержками в связи и поломками оборудования. Разумеется, симулированными.

В течение года экипаж должен будет проводить различные мероприятия, в том числе имитировать прогулку за пределами помещений, по поверхности. Также им предстоит выполнять различные научные исследования.