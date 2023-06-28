В WhatsApp для iPhone появилась возможность редактировать сообщения

Пользователи мессенджера WhatsApp для iOS под номером 23.12.76 получили возможность редактировать отправленные сообщения. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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«Теперь у вас есть 15 минут, чтобы исправить сообщение после его отправки. Для этого выберите «Изменить», удерживая нужное сообщение», — говорится в списке изменений приложения в App Store.

При этом рядом с описанием новой функции также значится и старая, позволяющая добавлять ссылки на звонок в WhatsApp в приложение «Календарь».

Несмотря на то, что мессенджер позволяет редактировать сообщение лишь в течение 15 минут после его отправки, ограничений на количество изменений нет. После внесения правок собеседник увидит пометку «Изменено», но не сможет посмотреть историю исправлений и увидеть оригинальную версию отправления.

Также стоит учитывать, что изменить сообщение можно только с того устройства, с которого оно было отправлено.