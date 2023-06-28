Экс-сотрудники Tinder создали чат-бот для знакомств с девушками

Бывшие сотрудники Tinder запустили новый ИИ-сервис под названием CupidBot, который анализирует профили женщин на онлайн-платформах для знакомств, инициирует с ними диалог и договаривается о встрече. Об этом сообщает портал SecurityLab.

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Сервис CupidBot ориентирован на мужчин, которые испытывают трудности в общении и соблазнении женщин, а также на тех, кто не хочет тратить время на бесконечные переписки. Разработчики CupidBot утверждают, что их алгоритм способен «организовывать свидания без открытия каких-либо приложений» и обеспечивать пользователям несколько романтических встреч в неделю. Стоимость подписки на CupidBot составляет $15 за 3 месяца.

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Чат-бот CupidBot основан на моделях языка от OpenAI (создателей ChatGPT) и на данных о предпочтениях пользователя. Бот может адаптироваться к разным стилям общения, включая юмористический, поэтический и даже агрессивный. Бот также способен избегать женщин, которые просто хотят привлечь внимание.

Когда бот находит подходящую кандидатку, он уведомляет мужчину о том, что он нашел идеальный профиль, и, когда свидание назначено, отправляет мужчине СМС со всеми подробностями. Бот также может синхронизироваться с календарем Apple или Google и проверять аккаунты в соцсетях. В приведенных примерах общения между женщиной и ботом искусственный интеллект получил номер телефона после трех сообщений. При этом женщины не догадываются, что общаются с ботом.