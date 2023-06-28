Иран добился возвращения древнего артефакта времен Сасанидов

Власти Ирана добились возвращения артефакта времен династии Сасанидов. Об этом в среду сообщило агентство IRNA.

© IRNA

Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана объявило о возвращении ценного памятника культуры и истории, незаконно вывезенного из Ирана 35 лет назад и изъятого на британской таможне около семи лет назад. Артефакт представляет собой высеченное в камне изображение воина времен Сасанидской империи. Как сообщают в министерстве, это произведение искусства будет выставлено в Национальном музее Ирана.

До возвращения раритета в Иран он три месяца экспонировался в Британском музее.

В Иране сосредоточено множество ценных памятников культуры и истории, преступники в прошлом нередко предпринимали попытки их незаконного вывоза. За последние годы иранские таможенники пресекли нелегальный вывоз за рубеж тысяч археологических артефактов. Так, в провинции Керман несколько лет назад полиция изъяла у нелегальных торговцев антикварное изделие, возраст которого достигает 4,5 тыс. лет.

Власти Ирана также активно ведут работу по возвращению незаконно вывезенных исторических ценностей. Так, в 2018 году в Тегеран вернулись 1 784 древних иранских глиняных таблички из Чикагского университета. Эти таблички с клинописными надписями были найдены в ходе раскопок на территории древнего иранского города Персеполь в 1933 году, после чего специалисты Института востоковедения при Чикагском университете вывезли около 30 тыс. из них, чтобы в течение трех лет провести исследование древних экспонатов. Однако через три года артефакты Ирану переданы не были.