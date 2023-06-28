Обнаружено вредоносное ПО для macOS

Исследователи обнаружили вредоносное ПО для Mac на одной из известных криптовалютных бирж.

© Unsplash

Программа, известная как JokerSpy, способна красть личные данные и загружать другие вредоносные файлы. Интересно то, что JokerSpy написан на языке Python и использует инструмент с открытым исходным кодом SwiftBelt, предназначенный для тестирования сетевой безопасности.

Исследователи установили, что JokerSpy разработан специально для macOS, но обнаружили элементы, указывающие на возможные версии программы для Windows и Linux.

Специалисты из Bitdefender первыми заметили наличие вредоноса, а через несколько дней исследователи из Elastic обнаружили связанный с ним двоичный файл на системе «известной японской криптовалютной биржи».