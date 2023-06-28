Nike представила куртку, реагирующую на пот

Компания Nike представила инновационную умную куртку Aerogami.

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Она реагирует на пот человека, что позволяет ей использовать фирменную систему вентиляции, адаптирующуся к владельцу.

По данным Digital Trends, Aerogami может буквально взаимодействовать с телом человека и распознавать моменты, когда становится жарко.

Так, как только на коже появляется пот, мельчайшие вентиляционные отверстия на поверхности куртки автоматически открываются, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха через материал.

Digital Trends

И после того, как вентиляция выполнит свою задачу, куртка возвращается к своему первоначальному состоянию.

Эта удивительная возможность Aerogami достигнута благодаря специальной влагочувствительной плёнке, которая нанесена на вентиляционные отверстия. Она способна сжиматься и разжиматься в зависимости от влажности.