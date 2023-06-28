Ученые впервые испытают на людях лекарство, созданное ИИ

Впервые препарат, открытый и разработанный системой искусственного интеллекта, официально проходит промежуточную стадию клинических испытаний на добровольцах. Средство под названием NS018_055 было создано в биотехнологической фирме Insilico Medicine. Оно предназначено для лечения идиопатического легочного фиброза — хронического заболевания легких, которое часто приводит к проблемам с дыханием.

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По словам генерального директора Insilico Алекса Жаворонко, использование ИИ в перспективе позволит вдвое сократить время, необходимое для разработки лекарств. Разработка препарата NS018_055 заняла менее 18 месяцев, хотя обычно на этот процесс уходит до шести лет, передает Futurism.

Insilico внедряет модели искусственного интеллекта для быстрой обработки крупных массивов данных. Это позволяет открывать новые молекулы, которые в конечном итоге можно превратить в лекарство. С помощью своей ИИ-платформы компания создала 12 экспериментальных препаратов, три из которых прошли ранние клинические испытания.