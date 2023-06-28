Apple Watch будут отслеживать настроение владельца

В Apple Watch, популярных умных часах от компании Apple, появилась интересная функция, которая поможет пользователем отслеживать и улучшать своё психическое состояние.

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Совмещая в себе полезные функции для здоровья и фитнеса, эти часы теперь предлагают возможность мониторинга настроения. Представители Apple признали, что психическое здоровье так же важно, как и физическое благополучие.

В ходе проведённых исследований компания пришла к выводу, что обращение внимания на «состояние души» способно повысить эмоциональную устойчивость.

Новая функция, доступная в watchOS 10, включает приложение под названием «Осознанность». Оно позволяет пользователям регистрировать свои эмоции и общее настроение.