Стало известно о 70-процентном износе флота вертолетов в России

Российский флот вертолетов гражданского назначения в значительной степени изношен, в 2023–2025 годах отечественной авиации потребуется порядка 219 новых машин. Об этом говорится в материалах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), данные приводит РИА Новости.

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Российский флот вертолетов гражданского назначения значительно изношен. Около 70% от общего числа вертолетов, эксплуатируемых в России, старше 25 лет. <...> [Это] приведет к ежегодному выбытию до 86 вертолетов, 81% из которых составят тяжелые воздушные суда. Ожидается, что в 2023–2025 годах российской авиации потребуется около 219 вертолетов легкого, среднего и тяжелого классов, — заявили в ГТЛК.

В рамках программы развития автотранспортной отрасли РФ в 2023–2030 годах, в стране будет выпущено 673 вертолета. Большая часть из них придется на модели Ми в модификациях Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ.

По мнению экспертов ГТЛК, необходимо стимулировать продажи новых российских вертолетов, чтобы постепенно вывести из авиапарков иностранные машины, снизить средний возраст действующего воздушного флота и повысить безопасность полетов.