YandexGPT научилась делать сжатый пересказ объемных текстов

Яндекс запустил тестирование нового функционала своей большой языковой модели YandexGPT. На сервисе 300.ya.ru можно получить тезисный пересказ русскоязычной статьи до 30 тысяч знаков.

Чтобы получить краткий пересказа объёмной статьи, нужно предоставить системе ссылку на целевой материал. YandexGPT выделит главное, соберёт тезисную базу и сформирует ссылку, которой можно поделиться с другими пользователями в популярных мессенджерах. На всё это уйдёт пара секунд.