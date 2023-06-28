Илон Маск рассказал об изменениях в новых версиях ракеты Starship

Компания SpaceX внесла множество изменений в конструкцию ракет Starship по итогам апрельского испытательного полета. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на заявления Илона Маска.

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Одним из самых значимых изменений будет модификация алгоритма разделения ступеней и включения/выключения двигателей на них. Многие ракеты, в том числе советские «Союз», выключают двигатели первой ступени за несколько секунд до расстыковки. Маск сказал, что по новому плану большинство двигателей Super Heavy (первой степени) будут выключены одновременно с запуском двигателей верхней ступени Starship. Это приведет к увеличению грузоподъемности ракеты, но потребует добавления защиты на верхнюю часть первой ступени, чтобы ее можно было использовать повторно. Кроме того, на Super Heavy добавят вентиляционные отверстия, чтобы газ двигателей второй ступени мог выходить.

Также SpaceX модифицировала коллекторы двигателей Raptor, которые направляют богатый метаном (восстановительный) горячий газ в камеру сгорания для смешивания с окислительным газом. Предыдущая конструкция была подвержена утечкам, и горячий газ мог просачиваться через отверстия, используемые для крепления коллектора к двигателю. Также гидравлическую систему управления вектором тяги заменят электрической, а между двигателями установят дополнительную броню, чтобы защитить их от взрыва соседей.