Microsoft разрабатывает версию Windows 11 для работы через облако

Американская компания Microsoft активно разрабатывает версию операционной системы Windows для полноценной работы через облачный сервис без необходимости использования ПК. Об этом сообщает The Verge.

Во внутренней презентации Microsoft от июня 2022 года журналисты нашли слайд, в котором описана «Windows 365, которая обеспечит потоковую передачу полноценной операционной системы Windows из облака на любое устройство».

Речь идет о последней версии ОС от Microsoft — Windows 11. Компания планирует реализовать функционал через обновление для Windows 11. После этого пользователи смогут загрузить службу Windows 365 и через нее загружать облачную версию ОС, а не установленную на жестком диске.

На другом слайде презентации Microsoft сообщила о необходимости «повысить коммерческую ценность Windows и отреагировать на угрозу Chromebook» от Google. По версии журналистов, это также подтверждает планы компании из Редмонда по расширению использования облачных ПК с Windows 365. Сейчас служба Windows 365 ограничена только коммерческими клиентами.