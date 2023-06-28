Microsoft разрабатывает версию Windows 11 для работы через облако

Компания Microsoft запланировала полностью перенести операционную систему (ОС) Windows в «облачное» хранилище. Об этом сообщает издание The Verge.

Как стало известно журналистам IT-портала, в Microsoft рассказали об этом в ходе слушаний Федеральной торговой комиссии США (FTC) по делу о приобретении студии Activision Blizzard. В корпорации пришлось раскрыть свои планы относительно ОС Windows, так как она связана с игровым бизнесом Microsoft. В актуальной июньской презентации, предназначенной для сотрудников, была описана возможность размещения Windows в «облаке».

По словам специалистов, операционную систему можно разместить в виртуальном хранилище и получать доступ к ней с любого устройства и браузера. Инженеры корпорации отметили, что это упростит взаимодействие с системой на разных девайсах.

Журналисты отметили, что подобная функция частично доступна корпоративным пользователям Windows, однако в будущем она появится и у обычных потребителей. Во внутренних материалах говорится, что с размещением Windows в «облачном» хранилище ОС сможет конкурировать с другими продуктами — например, ChromeOS от Google.