Земля лишилась тропических лесов площадью с европейскую страну

Территория тропических лесов в 2022 году сократилась на десять процентов по сравнению с 2021-м, говорится в совместном отчете Института мировых ресурсов и Мэрилендского университета.

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Потери составили 4,1 миллиона гектаров. Это сопоставимо с территорией Швейцарии. Обезлесение привело к выбросам углекислого газа в объеме 2,7 гигатонн.

Лидером по количеству сокращения покрова тропических лесов оказалась Бразилия. Там темпы утраты с 2021 года по 2022-й выросли на 15 процентов. В основном леса исчезают в районе реки Амазонки. На втором месте по потерям — Республика Конго. Также исследователи обратили внимание на стремительное сокращение тропических лесов в Гане и Боливии. При этом в Индонезии и Малайзии удалось сохранить темпы потери леса на рекордно низком уровне.

Специалисты обратили внимание на то, что территория сокращения тропических лесов продолжает расти несмотря на то, что в 2021 году 145 стран подписали Декларацию Глазго по лесам и землепользованию, в которой обязались к концу десятилетия сократить потери до нуля.