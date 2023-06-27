Названы самые популярные марки смартфонов у россиян

В первом полугодии 2023 года россияне больше всего интересовались смартфонами компаний Tecno, Realme и OnePlus. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru.

На первом месте по популярности у россиян оказался гонконгский Tecno. В первом полугодии 2023 года интерес к нему вырос на 152% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За ним следует Realme — плюс 38% и OnePlus — плюс 28%.

Также популярностью у россиян пользовались OPPO (плюс 22%) и Huawei (плюс 6%). Кроме того в с января по май активно приобретались iPhone. Спрос на него вырос на 14%, что объясняется выходом нового гаджета осенью 2022 года.