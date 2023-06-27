В разрушенном террористами древнем городе найдена статуя богини Иштар

В Ираке археологи из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета при проведении раскопок в древнем ассирийском городе Нимруд совместно с местными специалистами обнаружили большой каменный монумент, изображающий богиню Иштар.

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Как сообщает Arkeonews, впервые за много лет археологи провели раскопки в городе Нимруд, расположенном на севере Ирака. Он был значительно поврежден террористами, которые безжалостно взрывали древние памятники. Многие местные артефакты оказались уничтожены и безвозвратно утеряны.

Однако среди взорванных руин археологи теперь находят другие артефакты, ранее неизвестные науке. Причем многие из них являются монументальными. Одной из таких реликвий оказалась скульптура богини Иштар. Она украшала фасад храма, построенного в ее честь около 3000 лет назад. Это была очень почитаемая месопотамская богиня любви и войны.

Реликвия оказалась уникальной, поскольку богиню Иштар древний скульптор поместил внутри звезды - символа, вероятно связанного с восходом Венеры, которую почитали как "утреннюю звезду". В заявлении исследовательской команды говорится, что эта реликвия стала величайшей находкой текущего полевого сезона.