В МАИ нашли способ удешевить эксплуатацию самолетов
Авиаконструкторы Московского авиационного института разработали новую методику и программное обеспечение, которые позволят удешевить эксплуатацию самолетов и снизить стоимость билетов. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, речь идет о методике и ПО для расчета свойств авиационных конструкций из композитных материалов. При их создании, по словам соавтора и ведущего инженера МАИ Константина Шрамко, рассматривался не только сам композит, но и его отдельные компоненты, в том числе волокна, матрица и взаимосвязи между ними.
«Также производится исследование различных включений. Например, нанотрубок. Это позволяет подобрать композиты с оптимальными свойствами, которые соответствуют повышенным требованиям по прочности авиационных конструкций», — добавил он.
Ожидается, что новация сможет сократить сроки опытно-конструкторских работ при разработке воздушных судов на 10-15%, а также позволит снизить коэффициенты запаса прочности. Таким образом в будущем самолеты станут легче, что позволит им дальше летать и брать больше груза при меньшем расходе топлива, что удешевит авиаперевозки и стоимость билетов.