В МАИ нашли способ удешевить эксплуатацию самолетов

По данным издания, речь идет о методике и ПО для расчета свойств авиационных конструкций из композитных материалов. При их создании, по словам соавтора и ведущего инженера МАИ Константина Шрамко, рассматривался не только сам композит, но и его отдельные компоненты, в том числе волокна, матрица и взаимосвязи между ними.