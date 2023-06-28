На Марсе найден таинственный участок с аномальным магнитным полем

Китайский марсоход Zhurong обнаружил на поверхности Красной планеты участок, который своими характеристиками крайне удивил ученых. Магнитное поле на поверхности марсианской равнины Утопия оказалось гораздо слабее, чем показывали измерения с орбиты.

Работа ученых опубликована в журнале Nature Astronomy, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Исследование провела междисциплинарная группа специалистов под руководством профессора Ду Аймина из Института геологии и геофизики Китайской академии наук. Она изучила магнитные поля, зафиксированные во время первого километрового путешествия по Марсу ровера Zhurong. Для этого были использованы два феррозондовых магнитометра, установленных на борту марсохода.

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"Интенсивность магнитного поля на равнине Утопия оказалась на удивление слабой", - говорит профессор Ду Аймин.

Для сравнения, подобные замеры ранее сделал посадочный модуль InSight, который опустился на поверхность примерно в 2000 километрах к юго-востоку от Zhurong. Результаты измерений показали, что магнитное поле на месте посадки InSight оказалось на порядок мощнее, чем то, которое расположено на месте посадки китайского ровера. Кроме того, измерения марсохода не подтвердили данные об интенсивности магнитного поля на изученном участке, полученные в результате измерений, проведенных с орбиты. Данные с поверхности и орбиты тоже разнятся на порядок, поэтому говорить о допустимой погрешности тут не приходится.

При этом авторы исследования подчеркивают, что Zhurong - это первый марсоход, оснащенный магнитометрами. Исследователи провели калибровку на пути его следования, чтобы отделить марсианское магнитное поле от интерференционного поля самого ровера. Точность поверхностных измерений невероятно высока, говорят они. Это означает, что выявленный участок с крайне слабым магнитным полем представляет собой загадочную аномалию. Но уже понятно то, что магнитное поле на поверхности Марса не является однородным, и это тоже загадка для науки.