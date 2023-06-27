На дне океана нашли следы 9000-летней цивилизации

Исследователи из австралийского Университета Флиндерса провели полноценное обследование морского дна в Проливе летучей пены у побережья Пилбара в Западной Австралии. Результаты подтвердили выдвинутое ранее предположение о том, что на дне находится затопленный археологический памятник.

© Professor Jonathan Benjamin at Flinders University

Полный отчет об исследовании опубликовал журнал Quaternary Science Reviews, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые установили, что морское дно на самом деле представляет собой затопленный культурный ландшафт, который, по их мнению, должен рассматриваться как объект охраны в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия.

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Подводные археологи обнаружили многочисленные следы древней цивилизации. Каменные реликвии сейчас находятся на глубине до 14 метров. Ученые же считают, что в далеком прошлом здесь была суша. Возраст обнаруженных на дне артефактов составляет не менее 9000 лет. Этот район был заселен в позднем плейстоцене и раннем голоцене, но затем, вероятно, по окончании ледникового периода, он был затоплен в результате подъема уровня моря.

Археологи из Университета Флиндерса работали в сотрудничестве с Корпорацией аборигенов Муруджуга. Считается, что предки этого народа и населяли землю, которая ушла под воду. Достоверно оценить масштабы древних поселений пока не удалось. Но ученые считают, что во время послеледникового повышения уровня моря было затоплено более двух миллионов квадратных километров континентального шельфа Австралии.

Подводное исследование ученые провели при помощи технологии лазерного сканирования и 3D-моделирования. Кроме того, подводные археологи неоднократно сами погружались на морское дно. Они нашли несколько ценных каменных артефактов, в том числе каменные орудия труда. Всего со дна было поднято пять предметов искусственного происхождения, возраст которых составляет около 9000 лет. Их предварительный анализ указал на то, что древние жители этих мест были очень изобретательными.