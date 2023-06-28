Россиянам рассказали, какие файлы опасно хранить в телефоне

Специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил россиян о рисках хранения копий паспорта и фотографий интимного характера в смартфоне. Такая практика может привести к их утечке и использованию мошенниками, сообщает «Вечерняя Москва».

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«Почти все телефоны и другие технические носители подключены к глобальной сети интернет, поэтому их можно взломать. Однако если устройство не подключено к интернету, то удаленно своровать данные не получится», — отметил эксперт.

Вакулин объяснил, что злоумышленники намеренно распространяют вирусы, которые собирают всю информацию с гаджетов — как бесполезную, так и ту, которая имеют ценность. Это могут быть фотографии интимного характера, банковские карты, билеты и документы с персональными данными.

Эксперт отметил, что антивирусные программы не всегда способны защитить устройства от атак. Поэтому он посоветовал не хранить важные файлы в памяти смартфона, а использовать бумажные копии или защищенные носители. Также он посоветовал регулярно менять пароли и не открывать подозрительные ссылки.