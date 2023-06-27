WhatsApp Business преодолел отметку в 200 миллионов пользователей

Количество активных пользователей WhatsApp Business преодолело отметку в 200 миллионов пользователей, что в четыре раза больше показателя 2020 года. Об этом сообщает Techcrunch.

По данным портала, в связи с наращиванием аудитории у платформы также появились функции упрощенного создания рекламы и сервис персонализированных сообщений.

«Приложение для чата, принадлежащее Meta*, заявило, что, начиная с сегодняшнего дня, пользователи WhatsApp Business смогут создавать рекламу в WhatsApp без учетной записи Facebook*. Компания отметила, что продавцы могут создавать, покупать и публиковать рекламу для Facebook и Instagram* прямо из приложения», — говорится в тексте.

О сервисе персонализированных сообщений компания подробностей не предоставила, пообещав начать тестировать ее «в ближайшее время». При этом если судить по скриншотам, которыми поделились разработчики, то пользователи смогут отправлять разные сообщения разным спискам клиентам. К примеру, продавец сможет рассылать код скидки только новым покупателям.