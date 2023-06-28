В молитвеннике XVI века нашли пометки Генриха VIII

В библиотеке Уормсли близ города Хай-Уиком в Великобритании обнаружили молитвенник, которым пользовался король Генрих VIII Тюдор. На его страницах сохранились собственноручные пометки монарха. Ученые пришли к выводу, что эти записи отражают психологическое состояние короля в последние годы его жизни.

© The Wormsley Library

Генриха VIII (1491-1547) описывают как жестокого и своенравного правителя. Он вел кровопролитные войны с Шотландией и Францией и начал процесс Английской реформации. Кроме того, он был женат шесть раз и с двумя из своих жен развелся, а двух казнил.

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Новое исследование показало, что в последние годы был охвачен тревогой, вероятно, опасаясь небесной кары за свои поступки. Ученые из Карлтонского университета (Канада) изучили его молитвенник и заметили так называемые маникюры – знаки в виде руки с вытянутым указательным пальцем.

В экземпляре «Псалмов или молитв» из Уормсли насчитали восемь маникюров, а также три трилистника (узор из трех точек, также используемый для выделения примечательных разделов). Один из знаков был нарисован рядом с фразой: «Отведи от меня язвы твои, ибо наказание твое сделало меня немощным и изнемогающим».

Король также отметил отрывки «Ибо, когда ты наказываешь человека за его грехи, ты заставляешь его мало-помалу истощаться и чахнуть». «Отврати от меня свой гнев, чтобы я мог знать, что ты более милостив ко мне, чем заслуживают мои грехи» и «О Господь Бог, не оставь меня, хотя я и не сделал ничего доброго в очах твоих».

Ученые заключили, что переживания короля были связаны с ухудшением его здоровья. Известно, что к концу жизни Генрих VIII страдал от болезненных опухолей, хронических мигреней, ожирения и, вероятно, подагры. Также его мучила плохо залеченная травма ноги, которую он получил на турнире. Очевидно, король считал, что болезни стали карой свыше за неблагочестивые поступки, сообщает The Daily Mail.

«Читая молитвенник во время международных и внутренних конфликтов, Генрих, должно быть, почувствовал, что крайне важно обратиться к Богу за мудростью и руководством», – отметили авторы исследования.