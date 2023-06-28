Как защитить телефон от перегрева в жару
Перегрев мобильного телефона — это проблема, вдвойне актуальная летом. От высоких температур могут пострадать чувствительные компоненты устройства, ремонт которых либо выйдет дорого, либо невозможен в принципе. Портал Gizmodo рассказал, как понять, что телефон перегревается, и как правильно защитить его от жары.
Как понять, что телефон перегревается
Прежде всего, полезно знать, какой диапазон температур заявлен производителем вашего телефона как безопасный. Информацию об этом можно найти в Интернете: например, для iPhone нормальные температуры варьируются от 0 до +35 градусов Цельсия.
Каждый телефон нагревается при интенсивной нагрузке. Иногда во время просмотра онлайн-видео, подзарядки, использования «тяжелых» приложений и мобильных игр. Многие телефоны сильно нагреваются при включенном GPS-навигаторе и передаче больших объемов данных. Как правило, чем старше устройство, тем сильнее оно нагревается: проблемы охлаждения становятся только заметнее со временем.
Опять же, практически все телефоны время от времени ощущаются теплыми, когда мы держим их в руках. Понять навскидку, превышает ли температура системы безопасные показатели, практически невозможно, если мобильник не предупреждает об этом сам. Опять же, iPhone имеют встроенную систему оповещений о перегреве. Но если ваша ОС не оборудована подобными мерами безопасности, то есть одно простое правило — если телефон слишком горячий, чтобы держать его в руке, то он точно перегрелся.
Как не допустить перегрев телефона
- Постарайтесь хранить телефон в прохладном, хорошо проветриваемом окружении. Если за окном солнечно, то всегда кладите устройство в тень.
- Не берите телефон с собой в сауну и не оставляйте его в запертой машине в жару.
- Если вы оставляете телефон на зарядку, положите его подальше от окна в прохладной части комнаты, и периодически проверяйте его.
- Заметив, что телефон слишком сильно нагрелся, выключите интенсивные приложения. Желательно выключить устройство в принципе, чтобы оно остыло. Отключите его от зарядника и положите в прохладное место.
- Регулярно загружайте системные обновления: они помогают приложениям потреблять меньше энергии и, как следствие, генерировать меньше тепла.