Как защитить телефон от перегрева в жару

Перегрев мобильного телефона — это проблема, вдвойне актуальная летом. От высоких температур могут пострадать чувствительные компоненты устройства, ремонт которых либо выйдет дорого, либо невозможен в принципе. Портал Gizmodo рассказал, как понять, что телефон перегревается, и как правильно защитить его от жары.

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Как понять, что телефон перегревается

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Прежде всего, полезно знать, какой диапазон температур заявлен производителем вашего телефона как безопасный. Информацию об этом можно найти в Интернете: например, для iPhone нормальные температуры варьируются от 0 до +35 градусов Цельсия.

Каждый телефон нагревается при интенсивной нагрузке. Иногда во время просмотра онлайн-видео, подзарядки, использования «тяжелых» приложений и мобильных игр. Многие телефоны сильно нагреваются при включенном GPS-навигаторе и передаче больших объемов данных. Как правило, чем старше устройство, тем сильнее оно нагревается: проблемы охлаждения становятся только заметнее со временем.

Опять же, практически все телефоны время от времени ощущаются теплыми, когда мы держим их в руках. Понять навскидку, превышает ли температура системы безопасные показатели, практически невозможно, если мобильник не предупреждает об этом сам. Опять же, iPhone имеют встроенную систему оповещений о перегреве. Но если ваша ОС не оборудована подобными мерами безопасности, то есть одно простое правило — если телефон слишком горячий, чтобы держать его в руке, то он точно перегрелся.

Как не допустить перегрев телефона