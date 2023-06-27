Обнаружен новый миллисекундный пульсар M53E

Китайские астрономы обнаружили миллисекундный пульсар в шаровом скоплении М 53 с помощью радиотелескопа FAST. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

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Отслеживание M 53 было начато 30 ноября 2019 года. Новооткрытый миллисекундный пульсар (MSP) получил обозначение PSR J1312+1810E (или M53E). Он имеет период вращения около 3,97 миллисекунды и показатель дисперсии, который определяет число преломляющих радиолучи электронов между наблюдателем и пульсаром, равен около 25,88 парсека на кубический сантиметр. Было установлено, что орбитальный период M53E составляет 2,43 дня.

Напряженность поверхностного магнитного поля M53E не превышает 140 миллионов Гаусс, а характерный возраст пульсара оценивается более чем в 13 миллиардов лет. Объект-компаньон в системе, скорее всего, представляет собой белый карлик с предполагаемой массой не менее 0,18 массы Солнца.

FAST также позволили астрономам исследовать три других миллисекундных пульсара в скоплении М 53. Они обнаружили, что один из них — изолированный пульсар, а два других — двойные системы с белыми карликами-компаньонами, немного более массивными, чем у M53E. В целом результаты показывают, что характеристики этой популяции пульсаров аналогичны популяции MSP в диске Млечного Пути.