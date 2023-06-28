В Марианском желобе обнаружили магниточувствительные бактерии

«Глубоководные гидротермальные источники интересны не только как «колыбель» уникальных морских живых существ, но и как потенциальный аналог среды обитания внеземных форм жизни. В частности, та среда, где мы обнаружили бактерий, очень похожа на ту, что могла существовать на Марсе, когда на его поверхности ещё существовала вода 3 млрд лет назад. Устройство магнитосом этих бактерий оказалось очень примитивным, из чего мы мы сделали вывод, что они не сильно изменились за многие тысячелетия. Это неудивительно, поскольку мы нашли их в условиях, очень похожих на те, что существовали на Земле 3,5 млрд лет назад, когда, предположительно, появились предки манитотактических бактерий», — объяснил значение исследования один из его авторов, Йохей Сузуки.