«Съест еще больший кусок аудитории»: эксперт о введении сторис в Telegram

Формат сториз в Telegram поможет мессенджеру «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов. К такому выводу на страницах газеты «Известия» пришел обозреватель по технологиям Иван Черноусов.

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Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о появлении в июле в мессенджере новой функции — возможности записывать и делиться небольшими роликами — сториз.

По словам Черноусова, такой формат сейчас уже есть практически на любых платформах и приложениях и его введение в Telegram давно ожидалось пользователями.

«Формат показа фотографии или видео в течение нескольких секунд — отличный способ повысить вовлеченность подписчика к своему контенту. В результате этого нововведения Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов», - уверен он.