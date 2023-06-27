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«Съест еще больший кусок аудитории»: эксперт оценил введение сториз в Telegram

Формат сториз в Telegram поможет мессенджеру «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов. К такому выводу на страницах газеты «Известия» пришел обозреватель по технологиям Иван Черноусов.

«Съест еще больший кусок аудитории»: эксперт о введении сторис в Telegram
© Unsplash

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о появлении в июле в мессенджере новой функции — возможности записывать и делиться небольшими роликами — сториз.

По словам Черноусова, такой формат сейчас уже есть практически на любых платформах и приложениях и его введение в Telegram давно ожидалось пользователями.

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«Формат показа фотографии или видео в течение нескольких секунд — отличный способ повысить вовлеченность подписчика к своему контенту. В результате этого нововведения Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов», - уверен он.

Напомним, что ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с предложением маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией.

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