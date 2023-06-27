Струйные потоки в атмосфере Земли пришли в «хаотичное» состояние

Воздушные потоки, окутывающие Землю, полностью изменили свой рисунок. Некоторые ученые-климатологи даже сравнили хаотичный узор струйных течений с картиной Ван Гога.

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Исследование показало, что южная часть струйного течения над Северной Америкой полностью распалась и в настоящее время находится в климатической «ловушке», вызвавшей аномальную жару.

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Ученые отметили, что тропосферные воздушные потоки обычно сохраняют непрерывность на больших расстояниях с общим направлением с запада на восток. Нынешняя фрагментация не похожа ни на что, что специалисты видели раньше.

Новая конфигурация, на которую, вероятно, повлияло изменение климата, вызвала экстремальный тепловой купол.

Известно, что струйные течения в атмосфере иногда блокируются, задерживая погодные явления в определенных регионах на несколько дней подряд. Последние данные показали, что глобальное потепление может увеличить количество таких блокировок, из-за чего струйные течения станут замедляться и распадаться, вызывая хаотичную погоду на земле. Нечто подобное происходит сейчас в Северной Америке.

Исследование 2022 года показало, что рост температур в Арктике значительно ослабляет струйные течения в Северном полушарии. В 2023 году на ситуацию также повлиял Эль-Ниньо – под его влиянием струйные течения изменили широту, «накрыв» южные регионы тепловым куполом. Так, аномальная жара в некоторых регионах Мексики достигла седьмой категории, при том, что пятая уже расценивается как «запредельная».

Эксперты подчеркнули, что аномалии наблюдаются не только в Северном, но и в Южном полушарии. Они привели не только к жаре, но и к более раннему (на несколько месяцев раньше обычного) началу сезона ураганов, сообщает The Conversation.

«Теперь ясно, что климатическая система Земли находится в плачевном состоянии, и мы должны быть очень обеспокоены», – отметил специалист по экологической географии Центрального Квинслендского университета Стив Тертон.