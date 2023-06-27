С Восточного стартовал «Союз» с 43 спутниками

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с площадки 1С космодрома Восточный. Трансляция идет во вторник на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять с половиной минут головная часть отделится от третьей ступени ракеты. После этого разгонный блок "Фрегат" продолжит выведение полезной нагрузки на орбиту. Ожидается, что "Метеор-М" окажется на целевой орбите спустя час, а попутные спутники - чуть больше, чем через три часа после старта ракеты.

Старт "Союза-2.1б" стал девятым пуском российской ракеты-носителя в этом году, а также вторым за год пуском с космодрома Восточный.

Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-3. Он предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

В качестве попутной полезной нагрузки на орбиту будут выведены 42 малых космических аппарата. Среди них, в частности, российский пико-спутник RuVDS, размеры которого составляют 5х5х5 см - немногим больше спичечного коробка. Как ранее сообщал ТАСС производитель, в миссию аппарата входит проверка работы серверных систем на орбите, а также реализация проектов по популяризации науки.