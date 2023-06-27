Чат-бот научили издеваться над телефонными мошенниками

Ученые австралийского Университета Маккуори в Сиднее разработали чат-бота Apate, который может имитировать человеческий голос и вести диалог с телефонными мошенниками. Об этом сообщает портал PCMag.

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Проект Apate возглавляет профессор Дали Каафар, который придумал разработку после 40-минутной беседы с мошенниками. По его словам, такой процесс можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта с целью удержания звонящего на линии — так мошенники потратят свое время впустую и будут лишены возможности обмануть кого-то другого.

Исследователи обучили чат-бота Apate на основе реальных текстовых и голосовых взаимодействий с мошенниками, которые были получены из различных источников: телефонных звонков, электронной почты, социальных сетей.

Заявляется, что Apate способен адаптироваться к различным сценариям и использовать разные стратегии для удержания собеседника на линии до 40 минут — от притворства глупым до издевательств над звонящим. Однако на данном этапе средняя продолжительность общения мошенников с чат-ботом занимает всего пять минут.