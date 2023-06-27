На фреске в Помпеях заметили изображение пиццы

Археологи, исследуя недавно открытую фреску в Помпеях, обнаружили на ней изображение блюда, напоминающего пиццу. По словам министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано, «Помпеи не перестают удивлять и скрывают еще множество секретов.

На фреске был изображен часто встречающийся в Помпеях натюрморт: кубок с вином на серебряном подносе, фрукты в виде гранатов и фиников, а также хлебная лепешка.

Исследователи предположили, что лепешка – прародитель современной пиццы. Фреску создали в I веке нашей эры. Тогда пицца в ее современном понимании была еще неизвестна. Так, римляне не использовали ее главные ингредиенты, такие как помидоры и моцарелла. Но вполне могло существовать блюдо-прототип.

Римский город Помпеи был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры вместе с соседним городом Геркуланум. Слой вулканического пепла покрыл строения и позволил им хорошо сохраниться до наших дней. В Помпеях постоянно проходят археологические исследования, сообщает ANSA.