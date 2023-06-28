Москвичи смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Жители Московского региона почти все июль смогут наблюдать в небе ночью пролет Международной космической станции. Невооруженным глазом она будет видна в виде яркой звезды, сообщили в Музее космонавтики.

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По словам экспертов, самый яркий момент пролета МКС на ночном небе состоится в период с 13-го по 17 число. Хорошо видимые с Земли пролеты пройдут в вечерние и ночные часы.

«Заметить МКС можно как яркую звезду, которая плавно перемещается по небосклону с юго-запада на юго-восток», – цитирует ученых «Интерфакс».

Специалисты посоветовали выбирать для наблюдений открытое пространство и ждать появление станции заранее – полет станции в среднем длится три – пять минут.