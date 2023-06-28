Москвичи смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Жители Московского региона почти все июль смогут наблюдать в небе ночью пролет Международной космической станции. Невооруженным глазом она будет видна в виде яркой звезды, сообщили в Музее космонавтики.
По словам экспертов, самый яркий момент пролета МКС на ночном небе состоится в период с 13-го по 17 число. Хорошо видимые с Земли пролеты пройдут в вечерние и ночные часы.
«Заметить МКС можно как яркую звезду, которая плавно перемещается по небосклону с юго-запада на юго-восток», – цитирует ученых «Интерфакс».
Специалисты посоветовали выбирать для наблюдений открытое пространство и ждать появление станции заранее – полет станции в среднем длится три – пять минут.
Ранее ученые NASA предупредили о приближении к Земле крупного астероида. Его размер оценивается в 160 метров. Астероид получил название 2013 WV44. Он летит к планете со скоростью 11,8 километров в секунду.