«Джеймс Уэбб» сделал инфракрасные снимки Сатурна

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил инфракрасные снимки Сатурна с помощью своей камеры NIRCam. Их опубликовали на сайте, который посвящен работе телескопа.

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На снимках видны кольца планеты, фоновые звезды, спутники гиганта, а также полосы облаков и слои высотной дымки. Различия в отражательной способности планеты и колец приводят к тому, что на ряде снимков сам Сатурн почти незаметен, представляя собой черный шар.

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По мнению ученых, данные позволят узнать больше как о кольцах, так и о спутниках гиганта. Снимкам еще нужно будет пройти обработку от шумов и артефактов. В дальнейшем ученые собираются наблюдать за Сатурном с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона MIRI.