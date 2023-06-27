Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал инфракрасные снимки Сатурна
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил инфракрасные снимки Сатурна с помощью своей камеры NIRCam. Их опубликовали на сайте, который посвящен работе телескопа.
На снимках видны кольца планеты, фоновые звезды, спутники гиганта, а также полосы облаков и слои высотной дымки. Различия в отражательной способности планеты и колец приводят к тому, что на ряде снимков сам Сатурн почти незаметен, представляя собой черный шар.
По мнению ученых, данные позволят узнать больше как о кольцах, так и о спутниках гиганта. Снимкам еще нужно будет пройти обработку от шумов и артефактов. В дальнейшем ученые собираются наблюдать за Сатурном с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона MIRI.
Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал свидетельства существования сложных органических молекул, похожих на дым или смог, в галактике, которая сформировалась, когда возраст Вселенной составлял всего 10% от нынешнего. Таким образом, у ученых появились доказательства, что после Большого взрыва Вселенная «может очень быстро создавать действительно большие и сложные молекулы».