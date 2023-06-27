В Севастополе археологи нашли уникальный мавзолей античного времени
В Севастополе археологи обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен. Открытие сделано в результате полевой экспедиции учеными Института истории материальной культуры РАН.
Древняя постройка располагается на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса.
Уникальность ритуального сооружения заключается в том, что оно сочетает в себе общественную постройку и мавзолей. Ученые предполагают, что в погребальном комплексе могут находиться останки захороненных аристократов или знатных людей.
По мнению археологов, находку можно смело отнести к разряду сенсаций. Именно сочетание элементов делает обнаруженный ритуальный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспорского царства, но и для всего античного мира.
Справка "РГ"
Общая площадь исследований на территории древнего Херсонеса составляет более 83 тысяч квадратных метров. Исторический культурный слой мощностью свыше 9 метров включает напластования от эпохи эллинизма до новейшего времени. Исследовано более 500 археологических объектов, в том числе оборонительные конструкции времен князя Владимира.