В Севастополе археологи нашли уникальный мавзолей античного времени

В Севастополе археологи обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен. Открытие сделано в результате полевой экспедиции учеными Института истории материальной культуры РАН.

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Древняя постройка располагается на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса.

Уникальность ритуального сооружения заключается в том, что оно сочетает в себе общественную постройку и мавзолей. Ученые предполагают, что в погребальном комплексе могут находиться останки захороненных аристократов или знатных людей.

По мнению археологов, находку можно смело отнести к разряду сенсаций. Именно сочетание элементов делает обнаруженный ритуальный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспорского царства, но и для всего античного мира.

Справка "РГ"