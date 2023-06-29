Нейросеть YandexGPT научилась генерировать тексты в реальном времени

Нейросеть от «Яндекса» YandexGPT (YaLM 2.0) теперь умеет генерировать большие тексты в реальном времени и форматировать их, сообщили Sostav в компании.

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Раньше для создания эссе, докладов, длинных списков нужно было ждать до 10 секунд. Теперь пользователь увидит начало ответа уже через одну-две секунды.

Генерация в реальном времени позволяет сразу оценить, насколько результат соответствует ожиданиям. Процесс можно в любой момент остановить, чтобы уточнить или скорректировать запрос. Функция работает в специальном режиме помощника «Алисы» «Давай придумаем» на ya.ru и в приложении «Яндекс».

Созданные YandexGPT тексты теперь можно отформатировать так, чтобы их было ещё удобнее читать. Пользователи могут попросить «Алису» оформить заголовки, программный код и цитаты, выделить фрагменты жирным шрифтом или курсивом и не только.

Кроме того, с сегодняшнего дня «Алиса» вместе со всеми её возможностями, включая создание текстов с помощью YandexGPT, впервые появилась на страницах поисковой выдачи «Яндекса». Пользователи смогут находить нужную информацию и сразу же создавать на её основе собственные тексты в чате с виртуальным помощником, отметили в компании.

YandexGPT — это генеративная нейросеть, которую запустили 17 мая 2023 года. Её обучали на суперкомпьютерах «Яндекса».