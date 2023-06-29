Нейросеть YandexGPT научилась генерировать тексты в реальном времени

Нейросеть от «Яндекса» YandexGPT (YaLM 2.0) теперь умеет генерировать большие тексты в реальном времени и форматировать их, сообщили Sostav в компании.
Раньше для создания эссе, докладов, длинных списков нужно было ждать до 10 секунд. Теперь пользователь увидит начало ответа уже через одну-две секунды.
Генерация в реальном времени позволяет сразу оценить, насколько результат соответствует ожиданиям. Процесс можно в любой момент остановить, чтобы уточнить или скорректировать запрос. Функция работает в специальном режиме помощника «Алисы» «Давай придумаем» на ya.ru и в приложении «Яндекс».
Созданные YandexGPT тексты теперь можно отформатировать так, чтобы их было ещё удобнее читать. Пользователи могут попросить «Алису» оформить заголовки, программный код и цитаты, выделить фрагменты жирным шрифтом или курсивом и не только.
Кроме того, с сегодняшнего дня «Алиса» вместе со всеми её возможностями, включая создание текстов с помощью YandexGPT, впервые появилась на страницах поисковой выдачи «Яндекса». Пользователи смогут находить нужную информацию и сразу же создавать на её основе собственные тексты в чате с виртуальным помощником, отметили в компании.
YandexGPT — это генеративная нейросеть, которую запустили 17 мая 2023 года. Её обучали на суперкомпьютерах «Яндекса».
В июне «Яндекс Маркет» добавил автогенерацию описаний товаров с помощью YandexGPT. YaGPT использует данные о товаре, которые продавец передал «Маркету». Чем больше характеристик указано, тем «качественнее» получится описание, гворится в справке маркетплейса. Если у товара уже есть описание — YaGPT подготовит на его основе новое.