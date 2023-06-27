WhatsApp отказался от одной из версий мессенджера

Разработчики мессенджера WhatsApp официально прекратили поддержку ПК-клиента, созданного на базе фреймворка Electron. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Теперь при открытии устаревшего приложения WhatsApp на Windows или macOS пользователей встречает сообщение, в котором рекомендуется удалить эту версию и скачать новую.

WhatsApp на базе Electron появился в 2016 году. В действительности это обычная веб-версия WhatsApp, оформленная в отдельное приложение. В 2022 году компания выпустила разработанное с нуля приложение, которое лишено всех недостатков Electron, в том числе низкой производительности и медленных анимаций интерфейса.

При этом некоторые пользователи оказались недовольны прекращением поддержки WhatsApp Electron. Согласно источнику, современная версия приложения не предоставляет пользователям бизнес-функций, которые были доступны в старом клиенте. Среди отсутствующих возможностей значатся быстрые ответы в бизнес-аккаунте, управление каталогом магазина и многое другое.