В Windows 11 добавили встроенный менеджер ключей доступа

Microsoft расширяет поддержку ключей доступа (passkey) в операционной системе Windows 11. Теперь пользователи смогут более безопасно аутентифицироваться на сайтах и приложениях с помощью биометрии.

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Напомним, что технология passkey подразумевает привязку уникальных кодов к определённым устройствам. Один ключ доступа вы можете привязать к десктопу, другой — к планшету, третий — к смартфону. Получается удобно и безопасно.

Есть мнение, что passkey существенно снижает риск взлома и утечки данных: поскольку злоумышленники не могут украсть или перехватить такие коды, фишинг в этом случае будет бесполезен.

Ключи доступа являются более защищённой и надёжной альтернативой паролям, поскольку позволяют использовать ПИН-код или биометрию (сканирование отпечатка пальца и лица) для входа в аккаунты.

По словам Microsoft, в сборке Windows 11 Insider Preview Build 23486 разработчики усовершенствовали технологии беспарольного входа. Пользователи ОС смогут логиниться с помощью ключей и Windows Hello.

«Мы улучшили опыт использования passkey в Windows. Теперь вы сможете пройти на любой сайт, поддерживающий ключи доступа, и войти в учётную запись с помощью этой технологии и Windows Hello», — отмечают в Microsoft.



«Сразу после создания ключа доступа пользователи смогут задействовать Windows Hello (скан лица, отпечатка или ПИН-код) для входа. Опционально можно использовать мобильное устройство».

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