Названы самые популярные смартфоны в России в 2023 году

В первом полугодии 2023 года в России внезапно вырос спрос на смартфоны китайского бренда Tecno. Продажи устройств компании взлетели на 152% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные интернет-сервиса Price.ru.

Помимо Tecno ростом популярности может похвастаться и Realme. Смартфоны компании начали покупать на 38% чаще, чем за первые полгода 2022 года. Кроме того, в России выросли продажи OnePlus (+28%), OPPO (+22%) и Huawei (+6%). Также у россиян потихоньку возвращается интерес к смартфонам Apple — спрос на iPhone вырос на 14%.