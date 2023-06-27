Древняя акула мегалодон оказалась теплокровной

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что вымершая гигантская акула мегалодон был теплокровным животным. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Специалисты проанализировали изотопы зубной эмали древней акулы, которая вымерла около 3,6 миллиона лет назад. Поскольку большинство древних и современных акул не могут поддерживать температуру тела значительно выше температуры окружающей морской воды, изотопы в их зубах отражают температуру, которая мало отличается от температуры океана. Однако у теплокровных животных изотопы в их зубах регистрируют эффект тепла тела, производимого животным.

Оказалось, что мегалодон мог поддерживать температуру тела примерно на семь градусов Цельсия выше окружающей воды. Эта разница температур больше, чем у других акул, живших одновременно с мегалодоном, и достаточно велика, чтобы классифицировать мегалодонов как теплокровных.

Акулы накапливают тепло, вырабатываемое их мышцами, что отличает их от полностью теплокровных или эндотермических животных, таких как млекопитающие. У млекопитающих в регуляции температуры тела участвует область мозга, называемая гипоталамусом.