Пользователи обнаружили, что чат-боту Google Bard больше нравится iOS от Apple вместо Android, разрабатываемого самой компанией. Об этом сообщает портал Apple Insider.
Так, на вопрос «Что ты предпочитаешь: iOS или Android?», чат-бот вывел целый список плюсов и минусов для каждой ОС, выбрав iOS в качестве предпочтительного варианта.
«Я предпочитаю iOS, но думаю, что у обеих операционных систем есть сильные и слабые стороны», — заявила нейросеть.
Среди плюсов, который Google Bard отнес к iOS, значатся плавный интерфейс, тесная интеграция с другими гаджетами Apple, более частые обновления ПО и лучшая безопасность системы по сравнению с Android. К недостаткам чат-бот отнес слабые возможности кастомизации, высокую стоимость гаджетов и меньший выбор приложений.
Android понравился чат-боту за широкие возможности кастомизации, более низкую стоимость гаджетов и больший набор приложений. При этом Android, по версии нейросети Google, менее безопасная и плавная ОС, которая редко обновляется разработчиками.
При этом ChatGPT и Bing на аналогичный вопрос ответили, что у них нет собственного мнения по этому поводу.
Вероятнее всего, Google исправит это упущение, сделав Bard более лояльным Android или вовсе беспристрастным, как в случае с ChatGPT или Bing.
Отмечается, что чат-бот не имеет собственного мнения, а все его «мысли» основаны на имеющийся в сети информации. По всей видимости, при формировании ответов нейросеть наткнулась на сайт с фанатами гаджетов Apple.