Пользователи обнаружили, что чат-боту Google Bard больше нравится iOS от Apple вместо Android, разрабатываемого самой компанией. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Так, на вопрос «Что ты предпочитаешь: iOS или Android?», чат-бот вывел целый список плюсов и минусов для каждой ОС, выбрав iOS в качестве предпочтительного варианта.

«Я предпочитаю iOS, но думаю, что у обеих операционных систем есть сильные и слабые стороны», — заявила нейросеть.

Среди плюсов, который Google Bard отнес к iOS, значатся плавный интерфейс, тесная интеграция с другими гаджетами Apple, более частые обновления ПО и лучшая безопасность системы по сравнению с Android. К недостаткам чат-бот отнес слабые возможности кастомизации, высокую стоимость гаджетов и меньший выбор приложений.

Android понравился чат-боту за широкие возможности кастомизации, более низкую стоимость гаджетов и больший набор приложений. При этом Android, по версии нейросети Google, менее безопасная и плавная ОС, которая редко обновляется разработчиками.

При этом ChatGPT и Bing на аналогичный вопрос ответили, что у них нет собственного мнения по этому поводу.

Вероятнее всего, Google исправит это упущение, сделав Bard более лояльным Android или вовсе беспристрастным, как в случае с ChatGPT или Bing.