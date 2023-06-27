160-метровый астероид опасно приблизится к Земле 28 июня

НАСА предупредило, что в среду, 28 июня, массивный астероид 2013 WV44 приблизится к Земле. Как сообщает Metro, камень диаметром около 160 метров пролетит мимо планеты на расстоянии 3,3 млн километров.

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Астрономы классифицируют его как «потенциально опасный», поскольку астероид пройдет мимо Земли на расстоянии в пределах 7,5 млн километров. Однако в действительности опасности он не представляет — расстояние между ним и планетой будет в 19 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

В NASA также добавили, что отслеживают траектории всех околоземных объектов. По их расчетам, Земле не угрожает серьезная опасность, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.