Ученая предупредила об опасности для человечества искусственного иннетеллекта и нейросетей
Руководитель Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, нейролингвист, профессор Татьяна Черниговская заявила, что бесконтрольное стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), нейросетей, чат-ботов является опасным для человека. Об этом ученая сообщила в интервью РИА Новости.
По мнению Черниговской, нейросети «кормят» языком и, получается, что язык может уже сам тащить эволюцию, выступая в качестве отдельного игрока. Такого рода процессы, сказала ученая, обычно идут десятки и сотни тысяч лет. Сейчас же чрезвычайно велика скорость, что вызывает опасение об утрате контроля за этими процессами.
Черниговская считает, что необходимо ограничить развитие и распространение такого искусственного интеллекта. В этом она солидарна с беспокойством американского предпринимателя Илона Маска.
Нейролингвист подчеркнула, что искусственный интеллект является очень хорошей имитацией человеческого сознания, а антропоморфный робот в состоянии отлично имитировать человеческую мимику.
На взгляд Черниговской, искусственный интеллект по мере своего развития примет меры к тому, чтобы его нельзя было бы «отключить от питания».
Ранее сообщалось, что глава технологической и финансовой корпорации SoftBank, японский миллиардер Масаёси Сон заявил о планах «захватить мир» с помощью технологии искусственного интеллекта.