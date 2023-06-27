Руководитель Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, нейролингвист, профессор Татьяна Черниговская заявила, что бесконтрольное стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), нейросетей, чат-ботов является опасным для человека. Об этом ученая сообщила в интервью РИА Новости.

По мнению Черниговской, нейросети «кормят» языком и, получается, что язык может уже сам тащить эволюцию, выступая в качестве отдельного игрока. Такого рода процессы, сказала ученая, обычно идут десятки и сотни тысяч лет. Сейчас же чрезвычайно велика скорость, что вызывает опасение об утрате контроля за этими процессами.

Черниговская считает, что необходимо ограничить развитие и распространение такого искусственного интеллекта. В этом она солидарна с беспокойством американского предпринимателя Илона Маска.

Нейролингвист подчеркнула, что искусственный интеллект является очень хорошей имитацией человеческого сознания, а антропоморфный робот в состоянии отлично имитировать человеческую мимику.

На взгляд Черниговской, искусственный интеллект по мере своего развития примет меры к тому, чтобы его нельзя было бы «отключить от питания».