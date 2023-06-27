Новые iPad обойдут по мощности большинство ноутбуков на Windows

Apple готовит впечатляющее обновление iPad Pro. По данным источников, изменения будут сравнимы с переходом на процессоры Apple Silicon.

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Одним из главных апдейтов станет внедрение OLED-экранов. В прошлом iPad Pro уже стал первым устройством Apple с 120-герцевым дисплеем и технологией Mini-LED. Теперь пришло время для OLED-панелей.

Также ожидается появление 14-дюймовой версии, о которой уже ходили слухи. Это значит, что на выбор нам будет предложено сразу три варианта планшетов.

Новые модели iPad Pro будут оснащены процессорами нового поколения — Apple M3 для 11- и 13-дюймовых версий. Вариант с 14-дюймовым экраном будет и вовсе базироваться на процессоре M3 Pro.

Таким образом, их производительность значительно превысит большинство ноутбуков на рынке, включая даже некоторые MacBook.