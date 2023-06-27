Более 30 тысяч Android-пользователей стали жертвой «трояна» Anatsa

Троян для Android-устройств под названием Anatsa продолжает распространяться среди клиентов онлайн-банков в нескольких странах.

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Исследователи из ThreatFabric, отслеживающие активность данного вируса, обнаружили, что злоумышленники используют официальный магазин Android-приложений Google Play Store для распространения своего вредоносного ПО.

Сообщается, что лишь за последние пару месяцев было зарегистрировали более 30 000 установок Anatsa через данную площадку.

Прошлая кампания Anatsa, протекавшая в 2021 году, заразила более 300 000 устройств, выдавая себя за PDF-сканеры, сканеры QR-кодов, Adobe Illustrator и прочий софт.