Более 30 тысяч Android-пользователей стали жертвой «трояна» Anatsa

Более 30 000 Android-пользователей стали жертвой трояна Anatsa, ворующего банковскую информацию
Троян для Android-устройств под названием Anatsa продолжает распространяться среди клиентов онлайн-банков в нескольких странах.
Исследователи из ThreatFabric, отслеживающие активность данного вируса, обнаружили, что злоумышленники используют официальный магазин Android-приложений Google Play Store для распространения своего вредоносного ПО.
Сообщается, что лишь за последние пару месяцев было зарегистрировали более 30 000 установок Anatsa через данную площадку.
Прошлая кампания Anatsa, протекавшая в 2021 году, заразила более 300 000 устройств, выдавая себя за PDF-сканеры, сканеры QR-кодов, Adobe Illustrator и прочий софт.
Известно, что после установки на устройство, заражённые приложения загружают вредонос, после чего начинают собирать финансовую информацию жертвы, такую как реквизиты банковских счетов и данные кредитных карт.