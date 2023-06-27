AR-гарнитура Apple Vision Pro будет продаваться только по записи

Apple планирует изменить способ продажи Apple Vision Pro.

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Вместо того, чтобы размещать AR-шлем на полках офлайн-магазинов, компания будет требовать от покупателей предварительной записи для подтверждения покупки. Кроме того, Apple создаст в них отдельные зоны, где пользователи смогут протестировать устройство перед покупкой.

Отметим, что подобная стратегия не нова для Apple. В прошлом компания уже использовала подобный подход при запуске первых Apple Watch в 2015 году.

В специальных зонах магазинов пользователи смогут не только опробовать Apple Vision Pro, но и выбрать подходящий размер ремешка и другие аксессуары.

Предполагается, что такой подход позволит Apple создать ощущение эксклюзивности и удовлетворить требования покупателей, которые инвестируют значительную сумму денег в AR-гарнитуру.

Кроме того, это может стать возможностью для компании предложить дополнительные аксессуары, например, дорогой ремешок или рецептурные линзы для пользователей со зрительными проблемами.