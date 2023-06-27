Российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день

Находящиеся в Белом море ученые Арктического плавучего университета (АПУ) зафиксировали множество редких метеоявлений за один день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на научном судне «Профессор Молчанов».
«Прямо шаг за шагом: рулонные облака, потом неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, затем белая радуга и броккенский призрак с глорией, а до этого солнечный столб и мираж фата-моргана. Целая палитра уникальных метеорологических явлений, и менее чем за 24 часа», — рассказал агентству Максим Червяков, метеоролог Саратовского государственного университета.
Фата-моргана — сложный мираж, позволяющий увидеть удаленные объекты — обнаружили в ходе исследования местной популяции птиц. По сообщениям очевидцев, мираж выглядел как вторая полоска леса на берегу, висящая над настоящими хвойными зарослями на горизонте. Броккенский призрак — это тень, отбрасываемая на туман. Как правило, ее наблюдают альпинисты при взгляде с горы вниз, когда солнце светит из-за спины.
Ученые предполагают, что район, в котором они находились, является уникальным, и подобные явления в нем наблюдаются регулярно. Так, места стабильного образования рулонных облаков известны в Австралии, и для наблюдения за ними съезжаются туристы со всего мира.