Российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день

Находящиеся в Белом море ученые Арктического плавучего университета (АПУ) зафиксировали множество редких метеоявлений за один день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на научном судне «Профессор Молчанов».

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«Прямо шаг за шагом: рулонные облака, потом неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, затем белая радуга и броккенский призрак с глорией, а до этого солнечный столб и мираж фата-моргана. Целая палитра уникальных метеорологических явлений, и менее чем за 24 часа», — рассказал агентству Максим Червяков, метеоролог Саратовского государственного университета.

Фата-моргана — сложный мираж, позволяющий увидеть удаленные объекты — обнаружили в ходе исследования местной популяции птиц. По сообщениям очевидцев, мираж выглядел как вторая полоска леса на берегу, висящая над настоящими хвойными зарослями на горизонте. Броккенский призрак — это тень, отбрасываемая на туман. Как правило, ее наблюдают альпинисты при взгляде с горы вниз, когда солнце светит из-за спины.